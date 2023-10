EUREX/Bund-Future vor EZB-Zinsentscheid im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es in Folge der Schwäche bei US-Anleihen ebenfalls nach unten. Am Transatlantikspread von 200 Basispunkten hat sich damit wenig getan, obwohl die Konjunktursorgen in Deutschland tendenziell größer sind. Abzuwarten bleibt, ob die Europäische Zentralbank den Bundesanleihen am frühen Nachmittag ein Eigenleben einhauchen kann. Die Sitzung wird allgemein als "unspektakulär" im Handel eingestuft.

Der Dezember-Kontrakt verliert 21 Ticks auf 127,74 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,96 Prozent und das -tief bei 127,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.690 Kontrakte. Der Bobl-Future büßt 8 Ticks auf 115,54 Prozent ein. Nachdem die 21-Tagelinie beim Bund unterschritten worden ist, die aktuell bei 128,29 verläuft und als Widerstand fungiert, sehen die Marktstrategen der Helaba die nächste Unterstützung am markanten Tief vom Montag bei 127,18.

October 26, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)