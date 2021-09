EUREX/Bund-Future vor ifo etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert auch am Freitag im Verlauf im Minus. Seit der Zinsentscheidung der Fed am Mittwochabend stehen die Terminkontrakte auf Bundesanleihen unter Abgabedruck. Der Renditevorteil der USA gegenüber Deutschland ist bei Anleihen mit kurzen Laufzeiten größer geworden, was nach Aussage der Helaba auf die gegenüber der EZB früher zu erwartende Zinswende der Fed zurückzuführen ist.

Um 10:00 Uhr richtet sich die Aufmerksamkeit auf das ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. Die Indikationen sind per saldo negativ. Zum einen hatte dies bereits die ZEW-Umfrage angedeutet, zum anderen sanken die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes im Verarbeitenden wie auch im Dienstleistungsgewerbe.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 9 Ticks auf 170,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,62 Prozent und das -tief bei 170,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.173 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 135,07 Prozent.

September 24, 2021