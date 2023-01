EUREX/Bund-Future vor US-Preisdaten mit kleinem Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr 17 Ticks auf 137,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,99 Prozent und das Tagestief bei 137,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.195 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 147,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 15 Ticks auf 117,61 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Erwartet wird, dass die Jahresrate des Preisanstiegs auf 6,5 von 7,1 Prozent zurückgekommen ist. In der Kernrate soll sie auf 5,7 von 6 Prozent gefallen sein. Stärkere Abweichungen in die eine oder andere Richtung könnten für Bewegung sorgen.

January 12, 2023 02:38 ET (07:38 GMT)