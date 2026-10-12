EUREX/Bund-Future zieht am Morgen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.06 Uhr um 33 Ticks auf 121,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,29 Prozent und das -tief bei 121,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.339 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt um 20 Ticks auf 102,40 Prozent - der Bobl-Future legt derweil 4 Ticks auf 112,76 Prozent zu.

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October 12, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)