EUREX/Bund-Future zieht etwas an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.22 Uhr um 17 Ticks auf 131,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,23 Prozent und das Tagestief bei 130,99 Prozent. Umgesetzt wurden 15.101 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 132,48 Prozent, der Bobl-Futures um 10 Ticks auf 114,81 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Nachmittag, und hier vor allem die Entwicklung der Kernrate. Die Daten könnten wegweisend für die weitere Entwicklung der US- Geldpolitik sein und entsprechend für Bewegung an den Märkten sorgen.

July 12, 2023 02:25 ET (06:25 GMT)