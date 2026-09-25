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25.09.2026 08:05:43
EUREX/Bund-Future zieht etwas an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 8.03 Uhr um 27 Ticks auf 119,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,91 Prozent und das Tagestief bei 119,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.391 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 24 Ticks auf 101,86 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 14 Ticks auf 111,83 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)
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