EUREX/Bund-Future zieht im Frühhandel leicht an

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Mittwoch um 14 Ticks auf 120,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,46 Prozent und das Tagestief bei 120,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8,042 Kontrakte.

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September 16, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)