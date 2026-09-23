EUREX/Bund-Future zieht leicht an

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.14 Uhr um 14 Ticks auf 121,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,38 Prozent und das Tagestief bei 121,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.868 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 103,34 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 112,55 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)