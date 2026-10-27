EUREX/Bund-Future zieht leicht an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr um 8 Ticks auf 122,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,23 Prozent und das -tief bei 121,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.727 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 30 Ticks auf 105,74 Prozent - der Bobl-Future 4 Ticks auf 113,04 Prozent.

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October 27, 2026 03:24 ET (07:24 GMT)