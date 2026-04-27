EUREX/Bund-Future zum Start in die Woche der Notenbanken behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future startet knapp behauptet in die verkürzte Handelswoche. In den kommenden Tagen stehen wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen an sowie zahlreiche Notenbanksitzungen. Geldpolitische Veränderungen erwarten die Marktstrategen der Helaba nicht. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 125,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,69 Prozent und das Tagestief bei 125,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.540 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 115,63 Prozent.

Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch zeichnet sich eine unveränderte Zinspolitik ab. Die Mehrheit der Notenbanker, einschließlich Fed-Präsident Powell, will wegen des kriegsbedingten Inflationsanstiegs vorerst auf Zinssenkungen verzichten. Auch marktseitig wird ein Schritt nahezu ausgeschlossen, was auch damit zu erklären ist, dass die Konjunktur in den USA einen widerstandsfähigen Eindruck hinterlässt.

Etwas anders sei die Situation bei der Europäischen Zentralbank (Zinsentscheidung Donnerstag), die wegen der Verfehlung des Inflationsziels zunehmend unter Druck gerät. Handlungsbereitschaft werde hier zwar signalisiert, viele EZB-Vertreter wollen aber nicht voreilig sein und zunächst weitere Daten abwarten. Insofern wäre ein Schritt auf der Sitzung Mitte Juni möglich, denn dann liegen vonseiten des EZB-Stabs auch die neuen Inflations- und Wachstumsprojektionen vor. Die Bank von England stehe ebenfalls unter Handlungsdruck, werde aber wohl noch abwarten, wie sich die Lage in Nahost entwickelt und ob die hohen Energiepreise nachgeben.

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April 27, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)