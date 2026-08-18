|
18.08.2026 08:27:41
EUREX/Bund-Futures bleiben unter Druck
DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstag bis 8.26 Uhr 29 Ticks auf 123,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,06 Prozent und das Tagestief bei 123,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.410 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 104,4 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 113,74 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!