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07.10.2026 08:20:42
EUREX/Bund-Futures geben nach
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr 31 Ticks auf 120,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,68 Prozent und das Tagestief bei 120,45 Prozent. Umgesetzt wurden rund 24.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 38 Ticks auf 101,34 Prozent, der Bobl-Futures 6 Ticks auf 112,53 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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