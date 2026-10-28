EUREX/Bund-Futures geben nach

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.05 Uhr 26 Ticks auf 121,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,06 Prozent und das -tief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.013 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 36 Ticks auf 105,16 Prozent ein - der Bobl-Future 11 Ticks auf 112,93 Prozent.

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October 28, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)