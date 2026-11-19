DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.18 Uhr um 8 Ticks auf 122,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,21 Prozent und das Tagestief bei 121,98 Prozent. Umgesetzt wurden rund 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 105,02 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 113,06 Prozent.

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November 19, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)