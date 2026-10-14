14.10.2026 08:08:40

EUREX/Bund-Futures leicht vorn

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 8.06 Uhr um 2 Ticks auf 121,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,19 Prozent und das -tief bei 121,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.034 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 8 Ticks auf 102,86 Prozent - der Bobl-Future 1 Tick auf 112,64 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen