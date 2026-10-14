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14.10.2026 08:08:40
EUREX/Bund-Futures leicht vorn
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 8.06 Uhr um 2 Ticks auf 121,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,19 Prozent und das -tief bei 121,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.034 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 8 Ticks auf 102,86 Prozent - der Bobl-Future 1 Tick auf 112,64 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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