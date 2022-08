EUREX/Bund-Futures leichter -Powell-Rede könnte für Druck sorgen

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Vor allem die längerlaufenden Kontrakte rutschen ab. Der Markt warte mit Spannung auf die Rede von US-Notenbank-Chef Powell am Nachmittag. Tendenziell werden seine Zinsaussagen falkenhafter erwartet, als bisher in den Rentenmärkten eingepreist. Daher könnte während der Rede deutlicher Druck in den Futures aufkommen, vermuten Händler.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 150,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 151,24 Prozent und das Tagestief bei 150,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.812 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 90 Ticks auf 169,16 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 124,75 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)