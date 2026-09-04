EUREX/Bund-Futures macht frühe Verluste wieder wett

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures zeigt sich am Freitagvormittag mit 122,90 Prozent kaum verändert. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,93 Prozent und das Tagestief bei 122,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 25.000 Kontrakte.

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September 04, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)