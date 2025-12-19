EUREX/Bund-Futures unter Druck

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 10 Uhr 19 Ticks auf 127,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,52 Prozent und das Tagestief bei 127,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 156.840 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 64 Ticks auf 109,18 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 5 Ticks auf 116,07 Prozent.

December 19, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)