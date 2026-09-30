EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.06 Uhr um 29 Ticks auf 119,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,94 Prozent und das Tagestief bei 119,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.072 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 34 Ticks auf 100,70 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 111,98 Prozent.

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September 30, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)