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26.10.2026 08:07:40
EUREX/Bund-Futures ziehen an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.04 Uhr um 9 Ticks auf 122,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,29 Prozent und das -tief bei 122,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.830 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 24 Ticks auf 105,72 Prozent zu - der Bobl-Future um 7 Ticks auf 113,21 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)
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