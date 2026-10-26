EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.04 Uhr um 9 Ticks auf 122,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,29 Prozent und das -tief bei 122,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.830 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 24 Ticks auf 105,72 Prozent zu - der Bobl-Future um 7 Ticks auf 113,21 Prozent.

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October 26, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)