EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.08 Uhr um 27 Ticks auf 122,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,64 Prozent und das -tief bei 122,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.986 Kontrakte. Der Buxl-Future zieht um 6 Ticks auf 105,78 Prozent an - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 113,26 Prozent.

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October 30, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)