EUREX/Bund-Fuure kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt nach dem deutlichen Minus vom Vortag am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr um 1 Tick auf 130,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,74 Prozent und das Tagestief bei 130,54 Prozent. Umgesetzt wurden bis dahin 5.773 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 128,42 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 115,07 Prozent. Angesichts des leeren Datenkalenders dürften sich die Bewegungen am Berichtstag in Grenzen halten. Die Anleger warten auf die Reden von Fed-Präsident Jerome Powell sowie EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2023 02:47 ET (06:47 GMT)