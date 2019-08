EUREX/DAX-Future baut Gewinne im Verlauf aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures ziehen am Mittwoch im Verlauf des frühen Handels etwas an. Der September-Kontrakt steigt gegen 8.00 Uhr um 42 auf 11.654 Punkte. Gestartet war er in der Nacht mit 11.609, zugleich das tagestief. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.660. Umgesetzt worden sind knapp 2.500 Kontrakte.

Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends sind die Weichen laut Marktteilnehmern erst einmal seitwärts gestellt. Als unterstützt gilt der Future zunächst beim Tagestief. Auf Widerstand trifft er beim jüngsten Zwischen-Hoch bei 11.853 Punkten.

August 21, 2019 02:06 ET (06:06 GMT)