EUREX/DAX-Future bei dünnen Umsätzen etwas leichter

DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Montag im Verlauf bei dünnen Umsätzen etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 42 auf 25.364 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.393 und das -tief bei 25.336 Punkten. Umgesetzt wurden bisher wenige 925 Kontrakte. Nach der Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn gilt der Markt als überkauft. Eine erwartete Konsolidierung täte dem Markt gut, heißt es.

January 12, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)