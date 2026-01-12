|
12.01.2026 08:31:41
EUREX/DAX-Future bei dünnen Umsätzen etwas leichter
DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Montag im Verlauf bei dünnen Umsätzen etwas leichter. Der März-Kontrakt verliert 42 auf 25.364 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.393 und das -tief bei 25.336 Punkten. Umgesetzt wurden bisher wenige 925 Kontrakte. Nach der Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn gilt der Markt als überkauft. Eine erwartete Konsolidierung täte dem Markt gut, heißt es.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 12, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!