|
15.05.2026 08:48:39
EUREX/DAX-Future bei guten Umsätzen schwächer - von Tagestief erholt
DOW JONES--Nach dem Plus am Feiertag bei dünnen Umsätzen geht es am Freitag bei gutem Volumen für den DAX-Futures nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 273 auf 24.231 Punkte. Von seinem Tagestief konnte sich der Kontrakt etwas lösen. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.396 und das Tagestief bei 24.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.390 Kontrakte. Der kleinen Verfall am Mittag dürfte kaum Impulse setzen, heißt es.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.