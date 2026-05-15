EUREX/DAX-Future bei guten Umsätzen schwächer - von Tagestief erholt

DOW JONES--Nach dem Plus am Feiertag bei dünnen Umsätzen geht es am Freitag bei gutem Volumen für den DAX-Futures nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 273 auf 24.231 Punkte. Von seinem Tagestief konnte sich der Kontrakt etwas lösen. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.396 und das Tagestief bei 24.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.390 Kontrakte. Der kleinen Verfall am Mittag dürfte kaum Impulse setzen, heißt es.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)