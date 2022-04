EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf deutlich ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future dreht am Freitag im Verlauf deutlich ins Plus. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8:25 Uhr um 65 auf 14.281 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.307 und das Tagestief bei 14.156 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.958 Kontrakte. Auf dem Weg nach oben wird dem Kontrakt von Charttechnikern noch Platz bis in Richtung 14.425 Punkte zugestanden, dort verläuft der seit Ende März bestehende Abwärtstrend. Positiv wird gewertet, dass es im Bereich oberhalb von 14.000 Punkten zuletzt Kaufbereitschaft gegeben habe.

April 08, 2022 02:34 ET (06:34 GMT)