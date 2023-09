EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf knapp ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures haben am Mittwochvormittag knapp ins Plus gedreht. Den Impuls liefern zum einen die deutschen Erzeugerpreise, die im August im Jahresvergleich den stärksten Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 verzeichneten mit 12,6 Prozent, exakt wie von Ökonomen geschätzt. Zum anderen stiegen die Verbraucherpreise in Großbritannien im August weniger stark als an der Börse erwartet.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.20 Uhr um 29 auf 15.864 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.870 und das Tagestief bei 15806 Punkten. Umgesetzt wurden 2.421 Kontrakte. Charttechnisch befindet sich der DAX-Future aktuell im neutralen Bereich mit einer Unterstützung bei 15.740 Punkte und einem Widerstand bei 16.036 Zählern.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2023 02:31 ET (06:31 GMT)