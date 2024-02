EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf leicht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Mittwoch im späten Handel notiert der DAX-Future am Donnerstag im Vormittagsverlauf knapp behauptet. Der März-Kontrakt verliert 13 auf 16.893 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.963 und das Tagestief bei 16.878 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.828 Kontrakte. Die 38-Tagelinie bei 16.866 Punkten wurde am Morgen noch nicht ernsthaft getestet. Mit Bruch der Unterstützung könnte sich die Konsolidierung ausweiten. Die Tiefs aus dem Januar liegen im Bereich von 16.500 Punkten.

February 01, 2024 02:44 ET (07:44 GMT)