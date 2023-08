EUREX/DAX-Future erholt sich im Verlauf leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf - nach dem Rücksetzer am Freitag im späten Handel - nun wieder nach oben. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 45 auf 15.969 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.980 und das -tief bei 15.931 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.389 Kontrakte. Nach dem teils massiven Abverkauf in der Vorwoche sorgt die Überverkauftheit für eine Stabilisierung. Positiv wäre, wenn das Freitagstief bei 15.850 Punkten nicht unterschritten würde. Auf dem Weg nach oben liege die zu nehmende Hürde bei 16.050 Punkten. Mit dem Ausbruch aus dieser Spanne sollte dann die Volatilität auch wieder ansteigen, heißt es.

August 07, 2023 02:32 ET (06:32 GMT)