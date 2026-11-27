DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen gegen 8.25 Uhr um 119 auf 25.394 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.455 und das Tagestief bei 25.261 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.553 Kontrakte.

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November 27, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)