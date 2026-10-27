EUREX/DAX-Future fällt im Frühhandel

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 96 auf 25.457 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.540 und das -tief bei 25.456 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 316 Kontrakte.

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October 27, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)