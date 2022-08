EUREX/DAX-Future fällt im Verlauf unter 13.600 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf weiter nach unten. Die hohen Erzeugerpreise aus Deutschland haben am Morgen überrascht und deuten an, dass die Inflationsspitze noch kommen wird. Auf der anderen Seite schwenken mehr und mehr Volkswirte in den Reigen derer ein, die eine Rezession in Deutschland kommen sehen. Der September-Kontrakt verliert 109 auf 13.592 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.687 und das -tief bei 13.587 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.319 Kontrakte. Sollte die Marke von 13.600 Punkten nicht schnell zurückerobert werden, sehen technische Analysten die nächste Unterstützung im Bereich bei 13.450 Zählern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2022 02:45 ET (06:45 GMT)