EUREX/DAX-Future gibt nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.04 Uhr 110 auf 25.261 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.289 und das Tagestief bei 25.179 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 698 Kontrakte.

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October 01, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)