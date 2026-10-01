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01.10.2026 08:05:40
EUREX/DAX-Future gibt nach
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.04 Uhr 110 auf 25.261 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.289 und das Tagestief bei 25.179 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 698 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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