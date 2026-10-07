07.10.2026 08:19:44

EUREX/DAX-Future gibt nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochvormittag 137 auf 25.475 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.510 und das Tagestief bei 25.461 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 232 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)

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ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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