EUREX/DAX-Future gibt weiter nach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.13 Uhr 117 auf 25.300 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.340 und das Tagestief bei 25.285 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 432 Kontrakte.

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October 20, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)