EUREX/DAX-Future holt Abschläge nahezu auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit nur noch geringen Abschlägen zeigen sich am Mittwoch die DAX-Futures während des Übergangs aus dem asiatisch dominierten in das europäisch geprägte Geschäft. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 8.13 Uhr noch 16 Punkte auf 13.363. In den Handel gegangen war er mit 13.346,5 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.372 und das Tagestief bei 13.315 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 3.000 Kontrakte.

Händler sehen den Future in einer kurzfristigen technischen Range zwischen 13.450 und 13.226 Punkten.

December 02, 2020 02:21 ET (07:21 GMT)