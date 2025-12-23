EUREX/DAX-Future im frühen Handel bei geringen Umsätzen leicht höher

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.03 Uhr um 3,0 Punkte auf 24.474,0. In den Handel gegangen war er mit 24.457,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.495,0 und das Tagestief bei 24.457,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher wenige 92 Kontrakte.

