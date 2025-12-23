23.12.2025 06:04:54

EUREX/DAX-Future im frühen Handel bei geringen Umsätzen leicht höher

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.03 Uhr um 3,0 Punkte auf 24.474,0. In den Handel gegangen war er mit 24.457,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.495,0 und das Tagestief bei 24.457,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher wenige 92 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hielt im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

