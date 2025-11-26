EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.53 Uhr 27 Punkte auf 23.649. In den Handel gegangen war er mit 23.738 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.825 und das Tagestief bei 23.626 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 367 Kontrakte.

November 25, 2025 23:56 ET (04:56 GMT)