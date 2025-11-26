26.11.2025 05:55:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.53 Uhr 27 Punkte auf 23.649. In den Handel gegangen war er mit 23.738 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.825 und das Tagestief bei 23.626 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 367 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 23:56 ET (04:56 GMT)

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
