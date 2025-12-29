|
29.12.2025 05:59:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 40,0 Punkte auf 24.544,0. In den Handel gegangen war er mit 24.519,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.565,0 und das Tagestief bei 24.519,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 181 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2025 00:00 ET (05:00 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.