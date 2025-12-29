29.12.2025 05:59:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 40,0 Punkte auf 24.544,0. In den Handel gegangen war er mit 24.519,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.565,0 und das Tagestief bei 24.519,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 181 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 00:00 ET (05:00 GMT)

