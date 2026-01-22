|
EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.14 Uhr 34,0 Punkte auf 25.015,0. In den Handel gegangen war er mit 25.005,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.056,0 und das -tief bei 24.959,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 589 Kontrakte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
