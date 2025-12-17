EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.55 Uhr 26 Punkte auf 24.095. In den Handel gegangen war er mit 24.085 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.151 und das Tagestief bei 24.083 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 385 Kontrakte.

December 16, 2025 23:56 ET (04:56 GMT)