09.01.2026 06:09:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.08 Uhr 24,0 Punkte auf 25.297,0. In den Handel gegangen war er mit 25.323,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.329,0 und das -tief bei 25.274,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 241 Kontrakte.
January 09, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)
