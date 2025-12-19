EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.52 Uhr 5,0 Punkte auf 24.142. In den Handel gegangen war er mit 24.131 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.145 und das Tagestief bei 24.125 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 47 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 23:53 ET (04:53 GMT)