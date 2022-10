EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 6.05 Uhr 21,0 Punkte auf 12.166,0. In den Handel gegangen war er mit 12.209,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.211,0 und das Tagestief bei 12.160,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 718 Kontrakte. Damit bleibt der Future in der engen Spanne um 12.200. Auf der Unterseite gilt der Bereich 12.137 bis 12.113 als starke Unterstützung, auf der Oberseite läuft der Future bei 12.300 gegen erste Widerstände.

October 13, 2022 00:11 ET (04:11 GMT)