|
30.09.2025 07:42:41
EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 07.42 Uhr 13,0 Punkte auf 23.887,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.912,0 und das Tagestief bei 23.868,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 442 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2025 01:43 ET (05:43 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPotenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX voraussichtlich wenig bewegt -- DAX vorbörslich ohne Impulse -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt könnte zunächst wenig Bewegung zu sehen sein. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein wenig veränderter Auftakt ab. An den Börsen in Asien sind am Dientag uneinheitliche Entwicklungen zu beobachten.