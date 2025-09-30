|
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.03 Uhr 5,0 Punkte auf 23.895,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.912,0 und das Tagestief bei 23.868,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 196 Kontrakte.
