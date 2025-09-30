30.09.2025 06:05:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.03 Uhr 5,0 Punkte auf 23.895,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.912,0 und das Tagestief bei 23.868,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 196 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 00:06 ET (04:06 GMT)

