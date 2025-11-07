EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.51 Uhr 37,0 Punkte auf 23.752,0. In den Handel gegangen war er mit 23.826,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.856,0 und das -tief bei 23.721,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 330 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 23:52 ET (04:52 GMT)