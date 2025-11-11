|
11.11.2025 06:06:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 06.05 Uhr 33,0 Punkte auf 24.125,0. In den Handel gegangen war er mit 24.159,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.165,0 und das Tagestief bei 24.117,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 287 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
