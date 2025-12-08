EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 08.51 Uhr 10,0 Punkte auf 24.053,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.067,0 und das -tief bei 24.018,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.461 Kontrakte.

December 08, 2025 02:52 ET (07:52 GMT)