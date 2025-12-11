|
11.12.2025 06:11:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.10 Uhr 167,0 Punkte auf 24.035,0. In den Handel gegangen war er mit 24.193,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.215,0 und das Tagestief bei 23.989,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 896 Kontrakte.
